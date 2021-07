Tutti potranno guardare Djokovic-Berrettini: Sky la trasmetterà in chiaro (Di sabato 10 luglio 2021) Per la prima volta nella storia del tennis, c’è un italiano in finale di Wimbledon, Matteo Berrettini. Sfiderà il numero 1 al mondo Novak Djokovic, campione in carica. Un evento senza precedenti, che Sky Sport ha deciso di regalare anche agli utenti non abbonati: la partita infatti sarà trasmessa in chiaro su TV8 domani alle 15:00. Il ceo di Sky Europe, Stephen van Rooyen, si è espresso così. Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Per la prima volta nella storia del tennis, c’è un italiano in finale di Wimbledon, Matteo. Sfiderà il numero 1 al mondo Novak, campione in carica. Un evento senza precedenti, che Sky Sport ha deciso di regalare anche agli utenti non abbonati: la partita infatti sarà trasmessa insu TV8 domani alle 15:00. Il ceo di Sky Europe, Stephen van Rooyen, si è espresso così. Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky. Siamo da sempre accanto allo sport italiano, crediamo e condividiamo la passione di milioni di tifosi. Per questo abbiamo deciso di rendere ...

