Tutte le Fiction Mediaset 2021-22 (Di sabato 10 luglio 2021) Il palinsesto delle Fiction Mediaset per il 2021-22 è ancora una volta ricco. Del resto l’interesse dell’azienda per questo settore è evidente già da qualche anno. Per la nuova stagione vediamo alcune conferme e alcune nuove entrate, scelte dettate soprattutto in base al gradimento del pubblico. La serata Fiction sarà il mercoledì Canale 5. Fiction Mediaset 2021-22: cosa vedremo in Autunno? I titoli principali sono tre: Luce dei tuoi occhi, Giustizia per tutti ed Una famiglia per bene. La prima, Luce dei tuoi occhi, ha come protagonisti due volti molto amati dal ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Il palinsesto delleper il-22 è ancora una volta ricco. Del resto l’interesse dell’azienda per questo settore è evidente già da qualche anno. Per la nuova stagione vediamo alcune conferme e alcune nuove entrate, scelte dettate soprattutto in base al gradimento del pubblico. La seratasarà il mercoledì Canale 5.-22: cosa vedremo in Autunno? I titoli principali sono tre: Luce dei tuoi occhi, Giustizia per tutti ed Una famiglia per bene. La prima, Luce dei tuoi occhi, ha come protagonisti due volti molto amati dal ...

Advertising

raspa90 : RT @cheTVfa: LE #FICTION CHE VEDREMO | Calendario 2021-2022 | Tutte le date di partenza e le serie italiane in produzione - cheTVfa : LE #FICTION CHE VEDREMO | Calendario 2021-2022 | Tutte le date di partenza e le serie italiane in produzione - SilviaStrada1 : @f_marchionni Per me resta un signore perché comunque da quando è uscita una fiction che è praticamente su di lui n… - devrijwis : io che vado su wattpad pronta a leggermi tutte le fan fiction sui calciatori perché è una serata triste e in qualch… - dumurin : @CorneliaHale94 @MaielloInside forse eccetto Sopravvissuti che è una cosa stile Manifest, le altre sono tutte cose… -