Rdc | Perantoni | ' Renzi cinico sa solo distruggere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - “Va all'assemblea dei poteri forti e non può che compiacerli scagliandosi contro l'unica misura di equità sociale che, dopo decenni, ha dato sostegno a migliaia di persone. Matteosi confermae sfascista, capacedi”. Lo afferma Mario, deputato del Movimento Cinquestelle e presidente della commissione Giustizia della Camera. "Il reddito di cittadinanza -sottolinea- è una misura necessaria per garantire livelli minimi di salvaguardia sociale, adottata dalle democrazie avanzate.vuole rottamarla per fini ...