L' amarezza di Ribery | ' Volevo restare alla Fiorentina | c' è stato poco rispetto'

(Di sabato 10 luglio 2021) 'un altro anno. Ma è andata diversamente'. Francksi racconta a Toscana Tv spiegando il proprio amore per la città e per Firenze. Non nascondendo un po' di rammarico per come è ...

"Volevo restare un altro anno. Ma è andata diversamente". Franck Ribery si racconta a Toscana Tv spiegando il proprio amore per la città e per Firenze. Non nascondendo un po' di rammarico per come è finita la sua esperienza in viola. "L'addio dalla Fiorentina non è stato facile. Io sono una persona vera, ho dato veramente tutto com'è nella mia mentalità. Per tre o quattro settimane nessuno mi ha chiamato, ci poteva essere la sensazione di poco rispetto."