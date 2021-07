Juventus, il giovane attaccante svela: “Mi piacerebbe giocare a Torino” (Di sabato 10 luglio 2021) Juventus – Nelle scorse settimane il profilo di Eldor Shomurodov è stato accostato anche alla Juventus, dal momento che i bianconeri sono alla ricerca di un vice Morata che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri, alla luce della sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo. L’uzbeko classe ’95, che in questa stagione è esploso con la maglia del Genoa, avendo messo a segno 8 goals e 2 assist in 32 apparizioni tra campionato e Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista ad un portale russo, nella quale ha parlato sia dell’interessamento della Roma, che di quello della Juventus. Juventus, le ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 luglio 2021)– Nelle scorse settimane il profilo di Eldor Shomurodov è stato accostato anche alla, dal momento che i bianconeri sono alla ricerca di un vice Morata che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri, alla luce della sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo. L’uzbeko classe ’95, che in questa stagione è esploso con la maglia del Genoa, avendo messo a segno 8 goals e 2 assist in 32 apparizioni tra campionato e Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista ad un portale russo, nella quale ha parlato sia dell’interessamento della Roma, che di quello della, le ...

