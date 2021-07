Italia-Inghilterra domani in tv | data | orario e streaming finale Euro 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) Domenica 11 luglio alle 21:00 l’sfiderà l’a Wembley in occasione delladi. Tutto pronto per l’ultimo atto di una rassegna continentale che assegnerà il trofeo o a chi non l’ha mai vinta, o chi, come gli azzurri, non la vince da 53 anni. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport oltre che insulla piattaforma Rai Play e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.