Italia-Inghilterra: Azzurri in campo con maglia ‘Home’, divisa bianca per gli inglesi (Di sabato 10 luglio 2021) Per la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, in programma domani sera a Wembley, la Nazionale Italiana scenderà in campo con la maglia ‘Home’ azzurra, con pantaloncini blu e calzettoni Azzurri, mentre Donnarumma indosserà un completo giallo. Questo quanto reso noto da Uefa, il quale fa sapere che gli inglesi saranno invece completamente in bianco, quindi compresi i pantaloncini, con il portiere Pickford in verde. Per l’arbitro Kuipers ci sarà la casacca rosa prodotta dallo sponsor tecnico dell’Uefa, l’Italiana Macron. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Per la finale di Euro 2020 contro l’, in programma domani sera a Wembley, la Nazionalena scenderà incon laazzurra, con pantaloncini blu e calzettoni, mentre Donnarumma indosserà un completo giallo. Questo quanto reso noto da Uefa, il quale fa sapere che glisaranno invece completamente in bianco, quindi compresi i pantaloncini, con il portiere Pickford in verde. Per l’arbitro Kuipers ci sarà la casacca rosa prodotta dallo sponsor tecnico dell’Uefa, l’na Macron. SportFace.

