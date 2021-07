Italia-Inghilterra, arbitro Kuipers: “Sarò concentrato fino alla fine, speravo di dirigere la finale” (Di sabato 10 luglio 2021) “Il mio modo di arbitrare è di stare concentrato 90?, perché puoi fare benissimo e poi all’ultimo può succedere qualcosa che compromette tutto, speravo di averne la possibilità e ho lavorato duro con la mia squadra per ottenere questo risultato. E’ davvero un traguardo prestigioso, un sogno e un grande onore”. Queste le parole dell’arbitro Bjorn Kuipers, il fischietto olandese che dirigerà Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 con merito dopo anni e anni di prestazioni importanti coronate da due diverse designazioni in finale di Champions League: “Ci ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “Il mio modo di arbitrare è di stare90?, perché puoi fare benissimo e poi all’ultimo può succedere qualcosa che compromette tutto,di averne la possibilità e ho lavorato duro con la mia squadra per ottenere questo risultato. E’ davvero un traguardo prestigioso, un sogno e un grande onore”. Queste le parole dell’Bjorn, il fischietto olandese che dirigeràdi Euro 2020 con merito dopo anni e anni di prestazioni importanti coronate da due diverse designazioni indi Champions League: “Ci ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - n0_judgement_ : RT @HSHQIta: ??| Ricordiamo che domani, in occasione della finale dell’europeo di calcio presso il Wembley Stadium, in cui si sfideranno Ita… - tgroseto : #Giulianova, annullata proiezione maxi schermo gara Inghilterra Italia -