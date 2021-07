Inghilterra, arriva il provvedimento della Uefa per il laser a Schmeichel (Di sabato 10 luglio 2021) La semifinale di Euro 2021 tra Inghilterra e Danimarca ha portato tantissime reazioni, la squadra di Southgate ha vinto ai tempi supplementari con un episodio sicuramente discutibile. Il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore per un contatto molto dubbio con Sterling, in più l’azione è stata condizionata dalla presenza di due palloni in campo. Al momento del penalty è stato puntato un laser contro Schmeichel. La Uefa ha deciso di prendere un provvedimento, è arrivata una multa da 30mila euro. “L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 luglio 2021) La semifinale di Euro 2021 trae Danimarca ha portato tantissime reazioni, la squadra di Southgate ha vinto ai tempi supplementari con un episodio sicuramente discutibile. Il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore per un contatto molto dubbio con Sterling, in più l’azione è stata condizionata dalla presenza di due palloni in campo. Al momento del penalty è stato puntato uncontro. Laha deciso di prendere un, èta una multa da 30mila euro. “L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - FrancoBaster : @chetempochefa @RobertoBurioni @fabfazio Eh si ,come in Inghilterra ed altri Paesi. Oramai nemmeno i vaccinati vi c… - _misspigrizia : L'Inghilterra che arriva in finale con un rigore inventato, un autogol e giocando quasi sempre in casa invece non h… - sergioortolano : Semifinale Inghilterra-Danimarca: arriva la condanna dell'Uefa - Sport_Fair : Una storia splendida arriva dall'#Inghilterra Il bellissimo gesto di un tifoso inglese #ItaliaInghilterra -