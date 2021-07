Incremento contagi a Malta | studenti italiani in quarantena Covid

(Di sabato 10 luglio 2021) Negli ultimi giorni asi è registrato undi casi dio da-19, soprattutto tra giovaniancheche frequentano corsi di lingua inglese nell'Arcipelago. Diverse fonti parlano di oltre cento persone in. L'Ambasciata italiana, in raccordo con le competenti Autorità maltesi, sta seguendo i casi nei quali sono coinvolti i connazionali.Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare ...

Si, credici, Israele e GB sono con gli USA gli stati più vaccinati e ora… - Cresce la stima dell'indice d'infezione Rt #Inghilterra, ritoccata oggi a un dato compreso fra 1,2 e 1,5 rispetto al precedente… - Esatto, anche questo tra qualche settimana farà in modo che ci sia un incremento dei contagi - Io credo che un aumento dei contagi non convenga proprio a nessuno, qui… - Cresce la stima dell'indice d'infezione Rt #Inghilterra, ritoccata oggi a un dato compreso fra 1,2 e 1,5 rispetto…

La Regione che ha visto il maggiordi nuovi casi è la Campania: +210. - - > Leggi Anche Coronavirus, la situazione deiin Italia: la mappa e i grafici interattivi Covid, proseguono ...Negli ultimi giorni a Malta si è registrato undi casi di contagio da Covid - 19, soprattutto tra giovani studenti anche italiani che frequentano corsi di lingua inglese nell'Arcipelago. Diverse fonti parlano di oltre cento persone in ...La variante Delta prende campo in tutta Europa. In Russia si registra un nuovo, triste record legato alla pandemia: con il Paese nel bel mezzo di una quarta ondata spinta anche dal basso tasso di popo ...In Italia ci sono 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 ... LEGGI ANCHE > Coronavirus, la situazione dei ...