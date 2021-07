Giulia Salemi | matrimonio con Pierpaolo Pretelli? L’indizio

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - VillaAnnalisa : @GiuliaSalemi93 Ah dimenticavo sei la più bella al mondooo ?????? Scansatevi tutte che c'è Giulia Salemi ???????? - nancygbabbalea : RT @TenaceMente_com: #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi: guarda l'emozionante Video Fan sul loro amore! - Stefycr7 : RT @anxiousabout_2: Quindi Giulia Salemi in meno di un hanno ha: -realizzato Salotto Salemi -Partecipato a 2 videoclip estivi -Prima colle… - daqualcheparte : riformulo la domanda perché mi hanno fatto notare: attualmente avete una crush? (Giulia Salemi vale) -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ComingSoon.it

Da Heather Parisi che attacca i colleghi , all'agente Angelo Perrone furioso con Magalli e Milly Carlucci , fino alle proteste dei fan contro il post di. In mezzo a tutto questo, anche ...Un tweet condiviso da, per la scomparsa di Raffaella Carrà, ha scatenato una polemica. Il suo gesto non è stato apprezzato. Argomenti trattatinella bufera per le parole sulla Carrà...Da Heather Parisi che attacca i colleghi, all’agente Angelo Perrone furioso con Magalli e Milly Carlucci, fino alle proteste dei fan contro il post di Giulia Salemi. In mezzo a tutto questo, anche la ...Proseguono le presentazioni in famiglia per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In queste ore, l'influencer ha postato una ...