Gioielli di Giò Pomodoro in mostra a Forte dei Marmi

(Di sabato 10 luglio 2021) La tecnica artigianale della colatura dell’oro negli ossi di seppia rende idi Giòplastici. L’azienda Cassetti si è interessata alla produzione dello scultore e scenografo e l’ha riunita in un’esposizione. ILizworks disegnati da Robert Longo Come sono idi Giò? Sono opere in cui l’aspetto ornamentale si accompagna

I gioielli-scultura di Giò Pomodoro in mostra al Forte

Vogue.it

FORTE DEI MARMI - Nessuno comePomodoro plasmava la materia, qualunque essa fosse ed è proprio per questo che oggi il grande scultore scomparso nel 2002 fa parte della grande storia dell'arte italiana.Io non ho fatto altro che mantenere questo stesso tipo di atteggiamento: ho preso come riferimento i bracciali,, pattern e li ho cambiati completamente a livello di scala, come di utilizzo, ...