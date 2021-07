Empoli, in arrivo Kovalenko e Piccoli: trattativa in chiusura con l’Atalanta (Di sabato 10 luglio 2021) Doppio colpo di mercato dell’Empoli dall’Atalanta. Il club azzurro si sta preparando al campionato 2021/2022 di Serie A, che segna il ritorno nella massima serie, ed è sempre più vicina alla chiusura della trattativa per due calciatori orobici. La società bergamasca cederà infatti Viktor Kovalenko, centrocampista classe 1996, e Roberto Piccoli, attaccante classe 2001. La trattativa è già in fase avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Doppio colpo di mercato dell’dal. Il club azzurro si sta preparando al campionato 2021/2022 di Serie A, che segna il ritorno nella massima serie, ed è sempre più vicina alladellaper due calciatori orobici. La società bergamasca cederà infatti Viktor, centrocampista classe 1996, e Roberto, attaccante classe 2001. Laè già in fase avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime ore. SportFace.

