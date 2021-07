Chiellini | ' Kane? Lo volevo portare alla Juve | chiedete a Paratici'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Kane

... Phillips, Rice (74' Henderson, 120' Rashford), Shaw; Mount (99' Grealish), Sterling;. A ... Kuipers (Olanda) Reti : 2' Shaw, 67' Bonucci Note : ammoniti Barella, Bonucci, Insigne,, ......prima ammonizione per fallo di Barella che interviene in ritardo su. Subito dopo lascia andare un contatto in area azzurra con Sterling che cade a terra dopo un contrasto tra Bonucci e,...L'Italia ha continuato la sua serie di vittorie consecutive in 34 partite consecutive battendo l'Inghilterra nella finale del Campionato Europeo di Calcio ...Muro. Chiellini 10: a 37 anni suonati, King Kong è, ora come ora, uno dei migliori difensori centrali del pianeta. Insieme al compagno menzionato sopra non fa passare neanche l’aria. Kane e Lukaku non ...