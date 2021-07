Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, obiettivo #Bensebaini dopo l'infortunio di #Spinazzola. I giallorossi continuano a insister… - sportli26181512 : Bensebaini, la Roma ci prova: Terzino sinistro, 26 anni, algerino, 12 gol e 5 assist nelle ultime due stagioni con… - dailynews_24 : Juventus, per la fascia piace Bensebaini: affare sui 25 milioni, ma occhio alla Roma - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato Roma, #Mourinho ‘#Trema’ | Ci #Prova la #Juventus - Ftbnews24 : ?????? #Roma, idea Bensebaini per sostituire Spinazzola #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #SerieA #Fonseca #Roma ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bensebaini Roma

Laha cominciato a orientarsi in un mercato molto complesso, dove circolano pochi soldi ma chi ... È il caso anche del Borussia Mönchengladbach , che vuole venti milioni per Ramy, ...Oltre al terzinodel Borussia Moenchengladbach Si tratta di Kurt Zouma, 26 anni, francese del Chelsea, Jannik Vestergaard , 28 anni, danese del Southampton e Martin Hinteregger , 28 anni, ...Terzino sinistro, 26 anni, algerino, 12 gol e 5 assist nelle ultime due stagioni con il Borussia Mönchengladbach: ha un contratto fino al 2023 e la trattativa per il rinnovo è ferma ...È il momento di aprire il rubinetto. Mourinho l’ha sottolineato in toni garbati nelle prime due uscite pubbliche da allenatore della Roma, Tiago Pinto ha confermato con grande senso di responsabilità ...