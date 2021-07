Adriana Volpe | le gravi accuse dell’ex marito e la replica della conduttrice

(Di sabato 10 luglio 2021) Durante la sua esperienza al GF Vip,è spesso finita al centro dell’attenzione per il suo matrimonio con Roberto Parli. Già all’epoca, infatti, non erano mancate le voci riguardo una presunta crisi tra i due, voce spesso smentita da entrambi. Solo qualche mese fa, però, i due hanno deciso di ufficializzare la fine L'articolo

Come confermato da qualche giorno, il ruolo di opinioniste del reality di Canale 5 verrà ricoperto da Sonia Bruganelli e. © RIPRODUZIONE VIETATASoltanto adesso è stata confermata la notizia secondo cui Antonella non sarà più presente nel cast del reality, perché sostituita dae Sonia Bruganelli . Non ci sarà più nemmeno Pupo ...Le voci sulla loro rottura circolavano da tempo e la stessa Adriana Volpe aveva confermato la crisi: “La nostra famiglia è stata messa in ginocchio”. Eppure lo scorso luglio avevano ...A prendere il loro posto saranno le due showgirl: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i tanti momenti di scalpore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip uno in particolare riguarda Antonella ...