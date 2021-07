Xbox Series X/S lancia un nuovo browser web e tanti fix per gli Insider (Di venerdì 9 luglio 2021) Microsoft Edge Chromium è una delle novità più importanti in arrivo su Xbox Series X/S e Xbox One e sembra che questo nuovo browser web si stia preparando per un lancio pubblico. Attualmente il browser è stato distribuito a più utenti che hanno aderito al programma Xbox Insider. In precedenza, il nuovo browser web era stato reso disponibile solo per i membri del ring Alpha Sklip-Ahead, ma negli ultimi due giorni non è stato distribuito solo ai membri Alpha ma anche ai membri Beta e Delta. Solo gli utenti ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Microsoft Edge Chromium è una delle novità più imporin arrivo suX/S eOne e sembra che questoweb si stia preparando per un lancio pubblico. Attualmente ilè stato distribuito a più utenti che hanno aderito al programma. In precedenza, ilweb era stato reso disponibile solo per i membri del ring Alpha Sklip-Ahead, ma negli ultimi due giorni non è stato distribuito solo ai membri Alpha ma anche ai membri Beta e Delta. Solo gli utenti ...

