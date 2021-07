Virus in Campania, risale la curva dei contagi: 11 decessi. I dati (Di venerdì 9 luglio 2021) I positivi di oggi li aveva già anticipato il governatore De Luca nella sua diretta. Oggi il Virus fa registrare in Campania 226 positivi su 7.682 tamponi molecolari esaminati, 64 in più di ieri con 813 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,94% dei test, mezzo punto percentuale in più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) I positivi di oggi li aveva già anticipato il governatore De Luca nella sua diretta. Oggi ilfa registrare in226 positivi su 7.682 tamponi molecolari esaminati, 64 in più di ieri con 813 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,94% dei test, mezzo punto percentuale in più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

