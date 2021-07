Torna la prescrizione Ecco tutte le novità della riforma della giustizia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug –lae non solo: ridurre i tempi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery, questi gli obiettiviapprovata ieri in Cdm. Dopo lo scontro con i 5 Stelle manettari, che difendevano il “fine processo mai” di Bonafede, e l’intervento di Draghi che li ha fatti scendere a più miti consigli, ladel ministro Marta Cartabia ha incassato l’unanimità del governo. Ora arriverà in ...