Semifinale Berrettini-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini oggi sfida Hubert Hurkacz nella Semifinale di Wimbledon 2021. Appuntamento con la storia per il tennista azzurro, che vuole diventare il primo italiano di sempre a raggiungere la finale sui prati di Church Road. L’ultimo ostacolo che lo separa dal sogno corrisponde al nome del polacco Hurkacz, reduce da uno storico successo ai danni di Roger Federer. Nonostante Matteo abbia perso l’unico confronto con il suo avversario (a Miami nel 2019), sarà lui a partire favorito. Il match andrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match dalle ore 14:30 italiane sul ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteosfida Hubertnelladi. Appuntamento con la storia per il tennista azzurro, che vuole diventare il primo italiano di sempre a raggiungere la finale sui prati di Church Road. L’ultimo ostacolo che lo separa dal sogno corrisponde al nome del polacco, reduce da uno storico successo ai danni di Roger Federer. Nonostante Matteo abbia perso l’unico confronto con il suo avversario (a Miami nel 2019), sarà lui a partire favorito. Il match andrà in scena venerdì 9 luglio, come primo match dalle ore 14:30 italiane sul ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - Coninews : ???? FE-NO-ME-NA-LE ???? @MattBerrettini supera in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e conquista la sua pr… - sportface2016 : #Wimbledon, come seguire la semifinale tra #Berrettini e #Hurkacz - Quotidianinet : Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon: quando gioca e come vederla -