Riforma Giustizia, che caos: ecco tutti i processi che sarebbero andati a monte con la Cartabia (Di venerdì 9 luglio 2021) La Riforma proposta dalla guardasigilli, nella quale si inserisce un nuovo meccanismo sulla prescrizione, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, rischiando di bloccare processi per stragi come quella della trattativa Stato-mafia mandando tutto al macero Due anni al massimo per portare a termine il giudizio in Appello, uno per la cassazione e un lasso di tempo leggermente maggiore per i reati più gravi contro la Pubblica Amministrazione: è questa, in estrema sintesi, la proposta avanzata dalla ministra Marta Cartabia. LEGGI ANCHE => Il diritto di voto in Italia dal suffragio universale al voto dei 18enni per il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Laproposta dalla guardasigilli, nella quale si inserisce un nuovo meccanismo sulla prescrizione, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, rischiando di bloccareper stragi come quella della trattativa Stato-mafia mandando tutto al macero Due anni al massimo per portare a termine il giudizio in Appello, uno per la cassazione e un lasso di tempo leggermente maggiore per i reati più gravi contro la Pubblica Amministrazione: è questa, in estrema sintesi, la proposta avanzata dalla ministra Marta. LEGGI ANCHE => Il diritto di voto in Italia dal suffragio universale al voto dei 18enni per il ...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - davidefaraone : Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le unic… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - ventoc : RT @Libero_official: La riforma della #giustizia che archivia #Bonafede scatena #DiBattista contro il #M5s: 'Incapaci, pavidi e inadeguati.… - Margher69152351 : RT @Ninabazz3: Grazie Presidente Draghi, grazie Ministra Cartabia e grazie sempre a Renzi.Riforma della giustizia. -