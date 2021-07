Riforma della giustizia | Draghi ai partiti | va approvata così com’è La furia dei contiani

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il premier Mariochiede lealtà ai: nessuno in Parlamento avrà le mani libere. Iinti: all’ex premier non piace l’intesa sulla prescrizione con i due anni per l’appello e un anno per la Cassazione. Azzolina: «Verifica di governo».

Leggi ancheGiustizia, piano di Cartabia: stop alla prescrizione dopo il primo grado, poi tempi strettipenale, il governo decide: le ultime resistenze dei 5 Stelle Cartabia ...I lavoriconferenza entreranno nel vivo al termine dell'estate e si concluderanno nella ...Sono trascorsi ormai 15 anni dall'ultima volta in cui l'Unione europea ha avviato un processo di...C’è tempo fino al 30 settembre per raccogliere le firme necessarie a chiedere il Referendum proposto dal Comitato Giustizia Giusta per la riforma del Csm. Un referendum che ha la responsabilità dirett ...Via libera alla proposta Cartabia dal Consigliio dei ministri. Mediazione con i Cinque Stelle che avevano minacciato l’astensione sul testo per il nodo prescrizione ...