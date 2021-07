Renzi: "Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza". Protestano M5S e Leu (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nel 2022 partiremo con una Raccolta firme per un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Vogliamo che siano gli italiani a dire se il reddito di cittadinanza è diseducativo e va mantenuto o no”. Lo annuncia il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al convegno dei giovani industriali di Confindustria. Ora, precisa l’ex premier, “non presentiamo la proposta in Consiglio dei Ministri, che darebbe noia fastidio e creerebbe disturbi e contrapposizioni”. Parole che fanno insorgere il Movimento Cinque Stelle, LeU e Articolo Uno. E ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nel 2022 partiremo con unaper unabrogativo deldi. Vogliamo che siano gli italiani a dire se ildiè diseducativo e va mantenuto o no”. Lo annuncia il leader di Italia Viva, Matteo, intervenendo al convegno dei giovani industriali di Confindustria. Ora, precisa l’ex premier, “non presentiamo la proposta in Consiglio dei Ministri, che darebbe noia fastidio e creerebbe disturbi e contrapposizioni”. Parole che fanno insorgere il Movimento Cinque Stelle, LeU e Articolo Uno. E ...

Advertising

Adnkronos : Reddito cittadinanza, #Renzi vuole il referendum abrogativo: 'Raccolta firme nel 2022'. #Rdc - HuffPostItalia : Renzi: 'Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza'. Protestano M5S e Leu - nieddupierpaolo : RT @HuffPostItalia: Renzi: 'Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza'. Protestano M5S e Leu - carlo_masera : RT @HuffPostItalia: Renzi: 'Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza'. Protestano M5S e Leu - PLANETHOTEL_NET : RT @HuffPostItalia: Renzi: 'Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza'. Protestano M5S e Leu -