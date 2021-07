Razer e Ninjas in Pyjamas | la nuova partnership per gli eSport

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 luglio 2021) Iin, giganti degli sparatutto in prima persona nonché campioni del Rainbow Six: Siege Invitational 2021 siglano un accordo pluriennale, alzeranno ulteriormente il livello qualitativo del rosterdi, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia unacon il noto teamin(NIP). Fondati nel 2000 in Svezia, i NIP sono cresciuti fino a diventare un punto fermo nella scena globale degli, nonché un’organizzazione di riferimento nella community degli sparatutto in prima ...