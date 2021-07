Raffaella Carrà | il saluto più toccante Arriva proprio lei e si inchina alla bara | “Ora chissà…”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo Maria De Filippi, il carissimo amico Renato Zero, Vladimir Luxuria e il suo gesto, molti altri volti dello spettacolo si sono recati presso la sala Protomeca del Campidoglio per dare l’ultimo. Tra questi Valeria Marini, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e, forse la più commossa, Loretta Goggi. Il suo addio è apparso molto sofferto. Unpieno di stima e rispetto quello di Loretta Goggi a. Un’immagine simbolica soprattutto per i tanti fan. L’artista, accompagnata dsorella Daniela, si è fermata diversi minuti di ...