Niente schiaffi (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono la mamma di due bambini, uno di 5 mesi e l’altro di due anni. Ultimamente con il grande mi succede una cosa un po’ spiacevole: quando fa i capricci gli do le tottò al culetto. Ma poi mi pento. Tu che ne dici? Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono la mamma di due bambini, uno di 5 mesi e l’altro di due anni. Ultimamente con il grande mi succede una cosa un po’ spiacevole: quando fa i capricci gli do le tottò al culetto. Ma poi mi pento. Tu che ne dici? Leggi

Advertising

is4ur41 : durante l'era an ode una delle mie amiche che seguiva i svt mi diceva continuamente di provare a stannarli perché e… - immobileff : @giuliafake_ niente avevo saputo che avevi disattivato E STAVO PER PRENDERTI A SCHIAFFI - untitled_ems : Ho appena finito #HelloMrGu e niente, come al solito, sono sottonissima per LUI. Un personaggio MERAVIGLIOSO, da pr… - honsooya : se oggi vado dal dietologo e non sono dimagrita niente mi prendo a schiaffi da sola e non mangio per una settimana - haechanuro : @ale_akemi_ @fioredipervinca No cuora questa volta non hai mandato nulla di angst quindi io direi niente schiaffi per te ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente schiaffi Niente schiaffi Niente farfalline, patatine o pisellini, ma vulva e pene. Non solo per non trasmettergli inutili ... I genitori di oggi sono una generazione ponte che trova normale aver ricevuto schiaffi dai genitori e ...

Movimento 5 Stelle, è rivolta degli uomini di Conte contro Grillo: irresponsabile, ci sta distruggendo ... 'Non si tratta di un capriccio ma non possiamo prendere schiaffi politici. La responsabilità ci ... Niente intesa: ddl Zan rimandato a settembre. Letta nei guai: così è addio maggioranza E tutto ciò si ...

Niente schiaffi - Claudio Rossi Marcelli Internazionale Violenze in carcere, ex detenuto pestato si rivede nei video Salvatore è stato tra i pochi dei circa 300 detenuti del Reparto Nilo pestati ad aver denunciato quasi subito i fatti alle autorità; qualche giorno dopo le violenze, il 10 aprile fu infatti scarcerato ...

Pestaggi al carcere Santa Maria Capua Vetere, i nuovi video: un solo agente cerca di fermare i colpi I detenuti stanno seduti sulle sedie accostate al muro, hanno l’aria di chi sta aspettando, sembra che stiano lì in attesa che la perquisizione finisca. Poi si apre la porta in fondo, entrano un paio ...

farfalline, patatine o pisellini, ma vulva e pene. Non solo per non trasmettergli inutili ... I genitori di oggi sono una generazione ponte che trova normale aver ricevutodai genitori e ...... 'Non si tratta di un capriccio ma non possiamo prenderepolitici. La responsabilità ci ...intesa: ddl Zan rimandato a settembre. Letta nei guai: così è addio maggioranza E tutto ciò si ...Salvatore è stato tra i pochi dei circa 300 detenuti del Reparto Nilo pestati ad aver denunciato quasi subito i fatti alle autorità; qualche giorno dopo le violenze, il 10 aprile fu infatti scarcerato ...I detenuti stanno seduti sulle sedie accostate al muro, hanno l’aria di chi sta aspettando, sembra che stiano lì in attesa che la perquisizione finisca. Poi si apre la porta in fondo, entrano un paio ...