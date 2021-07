L'Occidente se ne va e gli intellettuali afghani scappano da Kabul di nuovo talebana (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Wall Street Journal rivela che il mondo laico e progressista di Kabul sta scappando dall’afghanistan abbandonato da noi e oramai sul punto di ripiombare nella tirannia oscurantista dei talebani. E’ il segno di un fallimento desolante delle forze occidentali e democratiche che mollano chi aveva creduto in loro, come gli eroici curdi che in Siria e in Iraq hanno contribuito a battere gli aguzzini dell’Isis e poi sono stati abbandonati al loro destino. Dicevamo che avremmo portato una ventata di liberazione in afghanistan, e invece le donne, senza la protezione militare di un Occidente che torna a casa sconfitto e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Wall Street Journal rivela che il mondo laico e progressista dista scappando dall’stan abbandonato da noi e oramai sul punto di ripiombare nella tirannia oscurantista dei talebani. E’ il segno di un fallimento desolante delle forze occidentali e democratiche che mollano chi aveva creduto in loro, come gli eroici curdi che in Siria e in Iraq hanno contribuito a battere gli aguzzini dell’Isis e poi sono stati abbandonati al loro destino. Dicevamo che avremmo portato una ventata di liberazione instan, e invece le donne, senza la protezione militare di unche torna a casa sconfitto e ...

