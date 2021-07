Le borse europee aprono in ripresa dopo i tonfi di ieri

(Di venerdì 9 luglio 2021) Apertura in rialzo per le, in rimbalzoi forti cali accusati. Londra guadagna lo 0,56%, mentre Francoforte si mostra in rialzo dello 0,62%. Bene anche Parigi che giadagna lo 0,...

Il Sole 24 ORE

Avvio tonico per i listini europei, all'indomani della decisione della BCE di rendere più flessibile l'obiettivo del 2% di inflazione. Nelle prime battute Piazza Affari guadagna lo 0,7% seguita da ...Apertura in rialzo per le borse europee, in rimbalzo dopo i forti cali accusati ieri. Londra guadagna lo 0,56%, mentre Francoforte si mostra in rialzo dello 0,62%. Bene anche Parigi che giadagna lo 0,93%. Roma, 9 lug. (askanews) - Apertura tonica per i listini europei che si muovono tutti in territorio positivo dopo il tonfo della vigilia causato dai timori che la variante Delta ...