La variante Delta sta diventando predominante in Europa: ecco le zone rosse (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante Delta del Covid spinge i contagi in Europa e si allargano le zone rosse nella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che funge da guida per le ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladel Covid spinge i contagi ine si allargano lenella mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che funge da guida per le ...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - DividendProfit : “La variante Delta paura reale e concreta o occasione di…” di Marco_Bernasconi su DJ:DJI — TradingView - Ad10000follower : Covid, variante Delta a Sydney: città di nuovo in lockdown dopo 44 nuovi casi -