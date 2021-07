La finale di Wimbledon consacra il talento di Matteo Berrettini (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Matteo Berrettini sarà il primo tennista italiano a giocare una finale a Wimbledon. Il quarto a scendere in campo per vincere un torneo dello Slam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Se alla fine del 2019 era stato 'nominato' tennista più migliorato del circuito è proprio il 2021 a consacrare il tennista romano ai vertici del circuito mondiale. Due tornei vinti dei cinque in carriera sono arrivati proprio negli ultimi sei mesi, prima sulla terra di Belgrado e poi sull'erba del Queen's, uno dei tornei più antichi del mondo, giocato a pochi giorni dall'inizio di ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI -sarà il primo tennista italiano a giocare una. Il quarto a scendere in campo per vincere un torneo dello Slam dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Se alla fine del 2019 era stato 'nominato' tennista più migliorato del circuito è proprio il 2021 are il tennista romano ai vertici del circuito mondiale. Due tornei vinti dei cinque in carriera sono arrivati proprio negli ultimi sei mesi, prima sulla terra di Belgrado e poi sull'erba del Queen's, uno dei tornei più antichi del mondo, giocato a pochi giorni dall'inizio di ...

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Mouratoglou: “Djokovic, attento: Berrettini ha talento ed è un vincente” #wimbledon - mirkoScarpato : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -