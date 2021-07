La bufala del Papa morto, ma questa volta non a Guantanamo (Di venerdì 9 luglio 2021) Recentemente vi avevamo raccontato della bufala che vede il Papa morto a Guantanamo, un paradosso testimoniato da una falsa copertina del Time, che mostra il pontefice mentre indossa la divisa delle carceri americane. Come ci suggerisce Bufale.net, questa volta il Papa è morto in altre circostanze secondo il gruppo complottista QAnon. LEGGI ANCHE > Sarà il caldo, ma c’è gente che condivide la bufala di Papa Francesco morto a Guantanamo Le circostanze della bufala sul ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 luglio 2021) Recentemente vi avevamo raccontato dellache vede il, un paradosso testimoniato da una falsa copertina del Time, che mostra il pontefice mentre indossa la divisa delle carceri americane. Come ci suggerisce Bufale.net,ilin altre circostanze secondo il gruppo complottista QAnon. LEGGI ANCHE > Sarà il caldo, ma c’è gente che condivide ladiFrancescoLe circostanze dellasul ...

