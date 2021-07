Jorinho Pallone d' Oro? Per Pedullà è il candidato numero uno | le parole

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ospite a Sportitalia, l'esperto di mercato Alfredosi è voluto sbilanciare sull'intricata questione legata all'assegnazione deld'. Il massimo riconoscimento individuale nel mondo del calcio non è stato assegnato lo scorso anno, mentre quest'anno France Football tornerà ad incnare il miglior calciatore della stagione. "Jorginho ha già vinto da protagonista la Champions League, e se domenica l'Italia dovesse trionfare a Wembley il centrocampista del Chelsea diventerebbe un grandealla vittoria. I grandi hanno toppato tutti". Chissà cosa succederebbe, invece, se un certo ...

L'agente Fabrizio Ferrari è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, cominciando dall'Italia: "Abbiamo sempre un ottimo calcio, assieme agli inglesi il migliore. Sui calci piazzati sono pericolosi, ma Bonucci e Chiellini stanno disputando un grande Europeo. Jorginho da pallone d'oro? Il pallone d'oro, con tutto il rispetto, va assegnato alla gente fuori dal ...