Intesa e Cdp, mano (ancora) tesa alle imprese (Di venerdì 9 luglio 2021) ancora sostegno alle piccole e medie imprese da parte delle grandi istituzioni finanziarie del Paese. Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un'obbligazione senior unsecured preferred, una delle principali fonti di finanziamento a lungo termine, della durata di 7 anni, emessa da Intesa San Paolo del valore nominale di 1 miliardo di euro, per erogare nuovi finanziamenti a MidCap (aziende di medie dimensioni e capitale) e pmi italiane finalizzati ad investimenti sul territorio nazionale. L'iniziativa consentirà alle Pmi un miglior accesso al credito riducendo il costo del finanziamento e ...

