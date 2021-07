Inter, prossima settimana arriva Calhanoglu: per lui vacanze al termine (Di venerdì 9 luglio 2021) Hakan Calhanoglu pronto ad entrare nel mondo Inter Dopo la toccata e fuga in seguito alle visite mediche con firma su contratto e annuncio ufficiale, Hakan Calhanoglu entrerà definitivamente nel mondo Inter da settimana prossima quando è previsto il suo rientro dalle vacanze dopo la breve parentesi agli Europei con la sua Turchia. Il turco si unirà al gruppo che da ieri si trova in ritiro ad Appiano Gentile, dove sono ancora assenti i diversi giocatori che hanno terminato tardi la stagione e che si stanno godendo qualche settimana di vacanza dopo i ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Hakanpronto ad entrare nel mondoDopo la toccata e fuga in seguito alle visite mediche con firma su contratto e annuncio ufficiale, Hakanentrerà definitivamente nel mondodaquando è previsto il suo rientro dalledopo la breve parentesi agli Europei con la sua Turchia. Il turco si unirà al gruppo che da ieri si trova in ritiro ad Appiano Gentile, dove sono ancora assenti i diversi giocatori che hanno terminato tardi la stagione e che si stanno godendo qualchedi vacanza dopo i ...

