Il rischio di contrarre il Covid in forma grave dipende dal Dna. Lo studio su Nature (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è chi non è mai risultato positivo pur convivendo con un malato di Covid. Chi viene contagiato e sviluppa solo un banale raffreddore. Chi invece si trascina sintomi invalidanti per mesi o finisce addirittura in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. La ragione di questa estrema variabilità nella reazione individuale al virus SarsCoV2 è scritta - almeno in parte - in 13 regioni del nostro Dna, che aumentano la suscettibilità all’infezione e il rischio di sviluppare forme gravi di malattia. Lo dimostra su Nature un maxi studio genetico su scala mondiale, il più grande mai realizzato su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è chi non è mai risultato positivo pur convivendo con un malato di. Chi viene contagiato e sviluppa solo un banale raffreddore. Chi invece si trascina sintomi invalidanti per mesi o finisce addirittura in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. La ragione di questa estrema variabilità nella reazione individuale al virus SarsCoV2 è scritta - almeno in parte - in 13 regioni del nostro Dna, che aumentano la suscettibilità all’infezione e ildi sviluppare forme gravi di malattia. Lo dimostra suun maxigenetico su scala mondiale, il più grande mai realizzato su ...

