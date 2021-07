Il Papa non ha più febbre | domenica Angelus dal Gemelli

Leggi su agi

(Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Prosegue bene il decorso diFrancesco, ricoverato aldi Roma per un intervento chirurgico per stenosi diverticolare del sigma. Il Pontefice non ha più11 luglio guiderà la recita dell'dalla struttura ospedaliera. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha riferito in un Bollettino che "Sua SantitàFrancesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente e ha proseguito le cure programmate". "Ha passeggiato nel corridoio e ha ripreso il lavoro ...