'Il carcere che non vuoi vedere', il J'accuse nell'ultimo numero di Voci di dentro (Di venerdì 9 luglio 2021) Il nuovo numero di Voci di dentro, la rivista realizzata dall'omonima associazione di Chieti e da detenuti ed ex detenuti, è una fotografia amara di quello che è il carcere al suo interno con una ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 9 luglio 2021) Il nuovodidi, la rivista realizzata dall'omonima associazione di Chieti e da detenuti ed ex detenuti, è una fotografia amara di quello che è ilal suo interno con una ...

Advertising

fattoquotidiano : Gianni Alemanno non fu corrotto. Ma ha ricevuto finanziamenti illeciti e dovrà sottoporsi a un altro processo per t… - lauraboldrini : È in carcere perché accusato di essere un sostenitore di quegli stessi valori di libertà e giustizia che sono scrit… - amnestyitalia : Patrick Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera f… - zazoomblog : Il carcere che non vuoi vedere il Jaccuse nellultimo numero di Voci di dentro - #carcere #vedere #Jaccuse… - foxyvol : RT @DomaniGiornale: Più persone vedono quelle immagini meglio è, ma poiché Domani ha investito un anno di lavoro su questa storia, vale la… -