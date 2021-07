**Grillo: udienza preliminare, le due ragazze si sono costituite parte civile** (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - La gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi ha ammesso la costituzione di parte civile della ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro Ciro Grillo e tre suoi amici, e della sua amica. All'inizio dell'udienza preliminare, in corso da pochi minuti, i legali che rappresentano le due ragazze, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano per la giovane italo-norvegese, e Vinicio Nardi èer la seconda ragazza, hanno chiesto alla gup di costituirsi parte civile e la giudice per le udienze preliminari ha accolto le richieste. Non ci sono, al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - La gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi ha ammesso la costituzione dicivile della ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro Ciro Grillo e tre suoi amici, e della sua amica. All'inizio dell', in corso da pochi minuti, i legali che rappresentano le due, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano per la giovane italo-norvegese, e Vinicio Nardi èer la seconda ragazza, hanno chiesto alla gup di costituirsicivile e la giudice per le udienze preliminari ha accolto le richieste. Non ci, al ...

Advertising

Adnkronos : Per #CiroGrillo e i suoi tre amici al via l’udienza preliminare. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo. - anto_galli4 : RT @millywo: Oggi non c’è l’udienza del figlio di Grillo???? Silenzio assordante!!! Come mai? Dobbiamo aspettarci sorprese? E su Alemanno??… - TV7Benevento : **Grillo: udienza preliminare, le due ragazze si sono costituite parte civile**... - 68Ocram : RT @Agenzia_Ansa: Iniziata l'udienza dal gup per la vicenda giudiziaria che vede Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici accusati di… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: Iniziata l'udienza dal gup per la vicenda giudiziaria che vede Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici accusati di… -