Gomorra 5, ufficiale: ecco la data d’inizio dell’ultima stagione (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ ormai tutto pronto per il ritorno della serie tv più attesa, amata e discussa d’Italia: Gomorra 5 è in arrivo, ed i fan non stanno più nella pelle. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 luglio 2021) E’ ormai tutto pronto per il ritorno della serie tv più attesa, amata e discussa d’Italia:5 è in arrivo, ed i fan non stanno più nella pelle. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Critchie1 : Rilasciato oggi il primo teaser ufficiale della stagione finale di #Gomorra, il cult #SkyOriginal in onda a novembr… - infoitcultura : Sky, “Gomorra 5”: rilasciato il teaser ufficiale - afnewsinfo : Gomorra 5, il primo esplosivo teaser ufficiale della stagione finale - ilveggente_it : #Gomorra, ecco il primo teaser. Finalmente annunciata la data in cui andrà in onda l’ultima stagione della serie - infoitcultura : Gomorra 5, online il teaser ufficiale dell'ultima attesissima stagione -