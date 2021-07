Focolaio Covid a Codogno: si cercano ragazzi dopo una festa (Di venerdì 9 luglio 2021) Codogno (Lodi), 8 luglio 2021 - Undici contagiati dal Covid, con due casi Delta , durante una festa: si cercano gli altri partecipanti. Nuovo Focolaio a Codogno . L'Agenzia tutela della salute Città ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 luglio 2021)(Lodi), 8 luglio 2021 - Undici contagiati dal, con due casi Delta , durante una: sigli altri partecipanti. Nuovo. L'Agenzia tutela della salute Città ...

Advertising

fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - Corriere : Contagi a catena e 40 in isolamento: il focolaio tra i giovani dopo le vacanze in Puglia - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - zazoomblog : Focolaio Covid a Codogno: si cercano ragazzi dopo una festa - #Focolaio #Covid #Codogno: #cercano - calygola : Tutti film già visti -