Flamengo, squadra in crisi. I tifosi assaltano la sede: “Ora sarà un inferno” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ore durissime in casa Flamengo, il club più blasonato del Brasile. I rossoneri sono in netta crisi di risultati, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate e con un misero 11° posto in classifica. E’ scoppiata, quindi, la contestazione dei tifosi, nella notte brasiliana. I membri del gruppo organizzato del Flamengo si sono riuniti all’ingresso della sede del club per manifestare contro il momento attuale della squadra. Il gruppo, che contava circa 20 tifosi, ha esposto striscioni e ha fatto cori al grido di “squadra senza vergogna” e “L’amore è finito, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Ore durissime in casa, il club più blasonato del Brasile. I rossoneri sono in nettadi risultati, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate e con un misero 11° posto in classifica. E’ scoppiata, quindi, la contestazione dei, nella notte brasiliana. I membri del gruppo organizzato delsi sono riuniti all’ingresso delladel club per manifestare contro il momento attuale della. Il gruppo, che contava circa 20, ha esposto striscioni e ha fatto cori al grido di “senza vergogna” e “L’amore è finito, ...

Flamengo, squadra in crisi. I tifosi assaltano la sede: "Ora sarà un inferno"

La torcida all’assalto della sede del Flamengo: “Adesso per voi sarà un inferno” Il giorno dopo la sconfitta contro l'Atlético-MG, i membri del gruppo organizzato del Flamengo si sono riuniti all'ingresso della sede del club per manifestare contro il momento attuale della squadra.

