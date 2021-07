FDA chiede indagine federale su approvazione farmaco Biogen per Alzheimer (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – La Food and Drug Administration (FDA) ha chiesto l’apertura di un’indagine federale sul processo che ha portato all’approvazione di un nuovo farmaco per l’Alzheimer, dopo un processo che aveva suscitato aspre critiche da parte di legislatori e comunità medica. A inizio giugno, l’FDA aveva infatti approvato l’Aduhelm, farmaco sviluppato dalla società Biogen contro l’Alzheimer. Il via libera era arrivato nonostante le forti obiezioni del comitato consultivo di esperti della stessa FDA. Oggi, in una lettera indirizzata all’ispettore generale del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – La Food and Drug Administration (FDA) ha chiesto l’apertura di un’sul processo che ha portato all’di un nuovoper l’, dopo un processo che aveva suscitato aspre critiche da parte di legislatori e comunità medica. A inizio giugno, l’FDA aveva infatti approvato l’Aduhelm,sviluppato dalla societàcontro l’. Il via libera era arrivato nonostante le forti obiezioni del comitato consultivo di esperti della stessa FDA. Oggi, in una lettera indirizzata all’ispettore generale del ...

