Djokovic in finale contro Berrettini a Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sarà Novak Djokovic a sfidare domenica l'azzurro Matteo Berrettini nella finale del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Nella seconda semifinale, il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 1 e leader del ranking Atp, ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov, decima forza del seeding, con il punteggio di 7-6(3) 7-5 7-5.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

