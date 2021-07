Denunciato da imprenditore, assolto ex consigliere comunale di Grumo Nevano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto con formula piena l’ex consigliere comunale di Grumo Nevano (Napoli) Pasquale Iovine, che era imputato per tentata concussione. I fatti risalgono al 2013, quando Iovine era in Consiglio e fu Denunciato dal titolare dell’azienda di rifiuti che si era aggiudicata l’appalto presso il Comune di Grumo Nevano; l’imprenditore, poi deceduto, riferì ai carabinieri che Iovine gli aveva chiesto una somma di danaro per evitargli problemi politici durante l’operatività ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale di Napoli Nord hacon formula piena l’exdi(Napoli) Pasquale Iovine, che era imputato per tentata concussione. I fatti risalgono al 2013, quando Iovine era in Consiglio e fudal titolare dell’azienda di rifiuti che si era aggiudicata l’appalto presso il Comune di; l’, poi deceduto, riferì ai carabinieri che Iovine gli aveva chiesto una somma di danaro per evitargli problemi politici durante l’operatività ...

Advertising

anteprima24 : ** Denunciato da #Imprenditore, assolto ex consigliere comunale di Grumo Nevano ** - FalcionelliFede : RT @Viminale: #antiracket #antiusura. A #Gragnano (Na) la terza edizione del premio Michele Cavaliere, imprenditore ucciso nel 1996 dalla c… - Rolfi39 : RT @TgrRai: Maxi sequestro di beni per 72 milioni di euro ad imprenditore cremonese già denunciato per truffe online. L’accusa: evasione fi… - AristarcoScann1 : RT @Viminale: #antiracket #antiusura. A #Gragnano (Na) la terza edizione del premio Michele Cavaliere, imprenditore ucciso nel 1996 dalla c… - Loris74411866 : RT @TgrRai: Maxi sequestro di beni per 72 milioni di euro ad imprenditore cremonese già denunciato per truffe online. L’accusa: evasione fi… -