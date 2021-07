De Palma (Nursing Up): «Altri 4 infermieri già vaccinati contagiati dalla variante Delta». (Di venerdì 9 luglio 2021) «La curva epidemica della variante Delta è in lenta ma progressiva ascesa: non siamo in una situazione allarmante, ma è lecito immaginare che con la fine dell’estate possa aumentare notevolmente il rischio di nuovi contagi, soprattutto per gli operatori sanitari, per i professionisti costantemente a contatto con i soggetti fragili nelle realtà ospedaliere». In quest’ottica di nuova recrudescenza del virus, preoccupano non poco i casi dei quattro infermieri di Gela, tutti sottoposti a seconda vaccinazione lo scorso gennaio, e oggi nuovamente contagiati dal Covid. Non possiamo, come sindacato nazionale degli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) «La curva epidemica dellaè in lenta ma progressiva ascesa: non siamo in una situazione allarmante, ma è lecito immaginare che con la fine dell’estate possa aumentare notevolmente il rischio di nuovi contagi, soprattutto per gli operatori sanitari, per i professionisti costantemente a contatto con i soggetti fragili nelle realtà ospedaliere». In quest’ottica di nuova recrudescenza del virus, preoccupano non poco i casi dei quattrodi Gela, tutti sottoposti a seconda vaccinazione lo scorso gennaio, e oggi nuovamentedal Covid. Non possiamo, come sindacato nazionale degli ...

