Ddl Zan: Renzi contro Letta, non ricordo una sua previsione realizzata (Di venerdì 9 luglio 2021) Se ragioni in termini di previsioni il mio amico Enrico non e' propriamente attendibile. Se dovessi seguire l'oroscopo non seguirei lui, afferma Renzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Se ragioni in termini di previsioni il mio amico Enrico non e' propriamente attendibile. Se dovessi seguire l'oroscopo non seguirei lui, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - LucaBizzarri : Dice la signora Castellani che se passa il ddl Zan potremmo finalmente infilare il pisello nelle prese di corrente.… - melomelo1961 : #inondala7 Ora abbiamo migliaia di persone che non arrivano a fine mese bambini maltrattati e'i politici che si arr… - mei_vale : RT @anna_pensil: Ormai il DDL Zan è diventata l'ennesimo argomento che contrappone feroci tifoserie. O sei totalmente a favore della legge… -