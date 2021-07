Crema di frutta rossa

(Di venerdì 9 luglio 2021) Descrizione Una mousse di fragole veloce, arricchita poi da uno strato di mascarpone completato da una composta piccante, biscotti allo zenzero croccanti e pistacchi. Ingredienti 500g di fragole, mondate e tagliate a metà, quelle più grandi in quarti 1 limone, sbucciato e spremuto 100g di zucchero semolato 150 ml di mascarpone 300ml di doppia panna 1 cucchiaio di pasta di baccello di vaniglia Per servire 4 biscotti al gingernut, schiacciati piccola manciata di pistacchi, tritati grossolanamente (opzionale) fragole liofilizzate, schiacciate (opzionale) Istruzioni Mettere le fragole, il succo di limone, lo zucchero e 2 cucchiai di acqua in una grande padella ...

