C'era una volta il Mancini narcisista (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scriviamo adesso poiché dopo è semplice parlarne in un caso o in un altro. Amor gignit amorem come dolore genera dolore e sarebbe falsata la retorica. Roberto Mancini si è preso il Paese, quel che resta del calcio italico e lo ha fatto con una dote rara per certi mondi: la sensibilità. Ha abbandonato il suo narcisismo, sempre un passo indietro, sempre pacato ai microfoni, gli occhi lucidi e ridenti, lo sguardo mai imbronciato, il peso dell'impresa lo tiene serrando le parole e amministrando, con pudore, le lodi. Sembra parlare in maniera diversa ai calciatori, ne carpisce i sentimenti, le insicurezze. Coglie le sfumature dei volti e i momenti giusti in cui lanciarli ...

