Ceferin, Italia - Inghilterra finale più giusta (Di venerdì 9 luglio 2021) "Interessante e coinvolgente, ma non lo riproporrei". Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, boccia il formato di Euro 2020, che però ritiene sia stato "un torneo speciale, appassionante, con ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Interessante e coinvolgente, ma non lo riproporrei". Il presidente dell'Uefa, Aleksander, boccia il formato di Euro 2020, che però ritiene sia stato "un torneo speciale, appassionante, con ...

Advertising

PenaCubanaJuve : RT @RaiSport: ?? #Ceferin: '#ItaliaInghilterra è la finale più giusta' Il n.1 dell'#Uefa: 'Torneo appassionante ma questo formato non lo ri… - ReteSport : ?? #Boniek in esclusiva a #ReteSport: 'Ho fatto conoscere ai #Friedkin il presidente dell'UEFA #Ceferin in occasione… - RaiSport : ?? #Ceferin: '#ItaliaInghilterra è la finale più giusta' Il n.1 dell'#Uefa: 'Torneo appassionante ma questo formato… - gaetanostaglian : RT @gloriapoch72: Vedo tanta indignazione da parte della stampa italiana per il rigore all'Inghilterra, ieri parlavano anche del tifo scate… - Stefano5560 : #ItaliaInghilterra Boris Johnson, Ceferin, gli arbitri olandesi: Dio salvi l’Italia -