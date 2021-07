Cannes 2021: Matt Damon in lacrime durante la standing ovation per La ragazza di Stillwater (Di venerdì 9 luglio 2021) standing ovationa Cannes 2021 per La ragazza di Stillwater, nuovo film del premio Oscar Tom McCarthy, Matt Damon emozionato fino alle lacrime di fronte al pubblico francese. Matt Damon è apparso emozionato e commosso fino alle lacrime durante i cinque minuti di standing ovation alla fine della proiezione ufficiale de La ragazza di Stillwater, film di Tom McCarthy presentato fuori concorso a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021)per Ladi, nuovo film del premio Oscar Tom McCarthy,emozionato fino alledi fronte al pubblico francese.è apparso emozionato e commosso fino allei cinque minuti dialla fine della proiezione ufficiale de Ladi, film di Tom McCarthy presentato fuori concorso a ...

Advertising

vogue_italia : Onde, rossetto nude e pancia nuda: il 'twin look' di Izabel Goulart e Chiara Ferragni a Cannes… - ugolinic : - IOdonna : Per seguire la tendenza: addominali scolpiti o vita alta - mymovies : The Worst Person in the World, una commedia perfetta per i nostri tempi. In concorso a Cannes 2021 ????… - SimonaCroisette : RT @xboobsrita: Chiara Ferragni in Giambattista Valli al Festival di Cannes 2021 ? -